< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa v uplynulom týždni posilnili
Za celý týždeň si polepšil o 2,74 %, ešte však nezmazal straty spôsobené konfliktom na Blízkom východe.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 12. apríla (TASR) - Európske akcie na konci týždňa uzavreli zmiešane. Prevažne sa mierne posilnili, len kľúčový nemecký index Dax takmer stagnoval. Za celý uplynulý týždeň si pripísali zisky, k čomu prispela krehká dohoda o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Dax v piatok klesol o 0,01 % na 23.803,95 bodu. Za celý týždeň si polepšil o 2,74 %, ešte však nezmazal straty spôsobené konfliktom na Blízkom východe.
Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v piatok zvýšil o 0,17 % na 8259,60 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,59 % na 47.609,36 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 vzrástol o 0,37 % na 614,84 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,51 % na 5926,11 bodu. Všetky hlavné európske indexy majú za sebou ziskový týždeň, keď CAC 40 stúpol o 3,7 %, FTSE MIB o 4,3 %, Stoxx 600 o 3 % a EuroStoxx 50 o 4,5 %.
Investori naďalej sledujú predovšetkým vývoj cien ropy a plynu. Nejasné špekulácie o možnom konci vojny na Ukrajine dostali na konci týždňa pod výrazný tlak akcie zbrojárskych firiem. Akcie Rheinmetallu boli v rámci indexu Dax s poklesom 5,6 % jasne najslabším titulom dňa.
