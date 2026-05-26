Európske akcie sa v utorok oslabili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 26. mája (TASR) - Európske akcie sa v utorok oslabili. Dôvodom bola neistota okolo mierových rokovaní medzi USA a Iránom a volatilita na ropnom trhu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Paneurópsky index STOXX 600 klesol o O,57 % na 628,01 bodu a index blue-chipov z eurozóny o 1,18 % na 6064,15 bodu. Kľúčový nemecký index DAX sa znížil o 0,80 % na 25.184,89 bodu, hlavný francúzsky index CAC 40 o 1,03 % na 8173,11 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,64 % na 49.899,22 bodu.
Negatívny vplyv na akciové trhy mal nárast cien ropy, ktoré vymazali časť nedávnych strát. Vojenské údery USA proti iránskym raketovým pozíciám a člnom napriek prímeriu oslabili nádeje na dohodu o ukončení vojny s Iránom a o otvorení Hormuzského prielivu.
