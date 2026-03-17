< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa v utorok posilnili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 17. marca (TASR) - Európske akcie pokračovali v utorok v zotavovaní zo začiatku týždňa. A to aj napriek tomu, že ceny ropy zostávajú nad hranicou 100 USD (86,72 eura) za barel (159 litrov) pre pretrvávajúce obavy o dodávky. Investori aktuálne vyčkávajú na zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed) a Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index Dax nadviazal na pondelkové (16. 3.) zotavenie a stúpol o 0,71 % na 23.730,92 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa zvýšil o 0,49 % na 7974,49 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,22 % na 44.887,54 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 vzrástol o 0,64 % na 602,31 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,53 % na 5769,25 bodu.
Podľa portfóliového manažéra Thomasa Altmanna z QC Partners sa väčšina investorov rozhodla, že „krízu prečká bez výraznej aktivity“, hoci ceny ropy zostávajú na zvýšených úrovniach.
Zdá sa, že trhy stále dúfajú, že konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom sa rýchlo skončí. Jeho predlžovanie by najviac zasiahlo Európu a Áziu pre ich vysokú závislosť od dovozu ropy a plynu. USA sú v oblasti ropy do veľkej miery sebestačné.
Pozornosť investorov sa aktuálne presúva k centrálnym bankám. Americký Fed oznámi rozhodnutie o sadzbách v stredu (18. 3.) a budúci štvrtok budú nasledovať ECB a Bank of England (BoE). Investori tento týždeň nepočítajú so zmenou sadzieb, čakajú na signály, akým smerom sa menová politika týchto dôležitých centrálnych bánk bude uberať.
(1 EUR = 1,1531 USD)
