Európske akcie sa v utorok rapídne oslabili, Dax padol o 3,99 %

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 21. apríla (TASR) - Európske akciové trhy sa v utorok prudko oslabili. Jedným z dôvodov boli turbulencie na ropnom trhu, keď sa cena americkej ropy WTI v pondelok (20. 4.) prvýkrát v histórii dostala do negatívneho pásma. To znížilo rizikový apetít investorov, čo malo negatívny vplyv aj na akcie.



Hlavný nemecký index Dax v utorok stratil 3,99 % a uzavrel na 10.249,85 bodu. Kľúčový francúzsky index CAC 40 klesol o 3,77 % na 4357,46 bodu, taliansky FTSE MIB o 3,59 % na 16.450,85 bodu a britský FTSE 100 o 2,96 % na 5641,03 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 4,06 % na 2791,34 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 3,39 % na 324,31 bodu.



Ropný a plynárenský priemysel patrí k dôležitým sektorom ekonomiky USA. Podľa zväzu American Petroleum Institute (API) zamestnáva vyše 10 miliónov ľudí a pripadá na neho 8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Analytik Goldman Sachs Damian Courvalin označil dianie na ropnom trhu za "historický kolaps". Ešte nikdy sa cena americkej ropy WTI neprepadla tak prudko ako v pondelok, a tiež nikdy predtým sa nedostala do negatívneho pásma.



Podvečer sa hlboko v negatívnom pásme pohybovali aj hlavné indexy newyorskej burzy. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.26 h SELČ nachádzal s mínusom 619,10 bodu alebo 2,62 % na 23.031,34 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 2,82 % na 2743,64 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 3,53 % na 8258,62 bodu.