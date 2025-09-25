< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa vo štvrtok oslabili
Negatívny vplyv na nemeckú burzu mal pokles akcií softvérového koncernu SAP a akcií zo skupiny Siemens.
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 25. septembra (TASR) - Európske akcie sa vo štvrtok oslabili. Akcie výrobcov medicínskej techniky sa dostali pod tlak, keďže americká administratíva uvažuje o zvýšení ciel na dovoz týchto produktov. Negatívny vplyv na nemeckú burzu mal pokles akcií softvérového koncernu SAP a akcií zo skupiny Siemens. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký akciový index Dax vo štvrtok stratil 0,56 % a uzavrel na 23.534,83 bodu. Dax tak ukončil obchodovanie asi 150 bodov nad svojím denným minimom.
Dax prešľapuje na mieste a nevie nájsť jasné smerovanie už približne mesiac. Investori totiž vyčkávajú na ďalší vývoj v USA. V piatok (26. 9.) bude zverejnený dôležitý inflačný ukazovateľ, ktorý by mohol potvrdiť, že americká centrálna banka (Fed) môže pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.
Hlavný francúzsky index CAC 40 vo štvrtok klesol o 0,41 % na 7795,42 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,43 % na 42.242,49 bodu a britský FTSE 100 o 0,39 % na 9213,98 bodu.
Paneurópsky index Stoxx 600 stratil 0,66 % a uzavrel na 550,22 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,36 % na 5444,89 bodu.
