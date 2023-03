Európske akcie sú podľa Saxo Bank atraktívnejšie ako americké

Bratislava 2. marca (TASR) – Kľúčové ekonomické ukazovatele Európy sa postupne zlepšujú. Investori očakávajú zlepšovanie rastu výkonnosti európskych akcií v porovnaní s americkými. Aj napriek celosvetovým rizikám má Európa v porovnaní s USA lepšiu pozíciu na to, aby využila opätovné otvorenie Číny, konštatovala trhová analytička Saxo Bank Charu Chananaová.



Chananaová popísala európske hospodárstvo ako relatívne odolnejšie v porovnaní v rokom 2022, keď investori očakávali recesiu. "Keďže stále viac investorov uvažuje o diverzifikácii od akciovej expozície výlučne v USA, rozdiel v ocenení európskych indexov v porovnaní s ich americkými indexmi by sa mohol zmenšiť. Ak budú krátkodobé riziká eskalovať, mohlo by to dokonca ešte viac zatraktívniť nákupné príležitosti európskych akcií," dodala expertka.



Pokles cien energií a zemného plynu, oživenie čínskeho dopytu a zameranie sa na oživenie reálnej ekonomiky po pandémii a vojne nahrávajú práve európskym akciám. Mnohé investície smerujú práve do energetickej a potravinovej bezpečnosti, ako aj infraštruktúry a obrany. "Európske akcie stále predstavujú atraktívne príležitosti na nákup vzhľadom na vyššie zastúpenia hmotných aktív v európskych indexoch," konštatovala Zuzana Ďurčová z PR oddelenia Saxo Bank Slovensko.



Index Euro Stoxx 600 sa v súčasnosti obchoduje pri 13,5-násobku forwardového ukazovateľa trhovej ceny akcie k čistému zisku (P/E) v porovnaní s jeho desaťročným priemerom na úrovni 14,4-násobku. Naproti tomu americký index S&P 500 má v súčasnosti forwardové P/E na úrovni 18,1-násobku.



"Rozdiel v ocenení možno čiastočne pripísať rozličným sektorovým zloženiam, keď americký index obsahuje viac technologických a menej hodnotových akcií. Ale aj s váhami upravenými podľa sektorov sú európske akcie stále lacnejšie ako tie americké," dodala Chananaová.