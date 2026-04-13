Európske akcie uzatvorili obchodovanie poklesom
Autor TASR
Brusel 13. apríla (TASR) - Európske akciové trhy uzatvorili pondelkové obchodovanie poklesom. Vývoj na trhoch ovplyvnila blokáda iránskych prístavov a námornej dopravy v oblasti Hormuzského prielivu, ktorú v pondelok spustila americká armáda. Informovala o tom agentúra DPA.
Paneurópsky index Stoxx 600 ukončil obchodovanie poklesom o 0,16 %. Približne v rovnakom rozsahu klesol hlavný index londýnskej burzy FTSE 100, a to o 0,17 %.
O niečo výraznejší pokles na záver obchodovania zaznamenali nemecký, francúzsky aj švajčiarsky kľúčový index. Hlavný index nemeckej burzy DAX klesol o 0,26 %, kľúčový index burzy v Paríž CAC 40 zaznamenal pokles o 0,29 % a hlavný index švajčiarskej burzy ukončil obchodovanie poklesom o 0,28 %.
Z ďalších európskych trhov ukončili obchodovanie poklesom burzy v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Grécku, Írsku či Španielsku. Naopak, burzy v Holandsku a vo Fínsku, ale aj v Rusku, zaznamenali na záver obchodovania rast.
