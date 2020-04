Európske akcie sa v piatok opäť znížili, Dax stratil 0,47 %

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 3. apríla (TASR) - Európske akciové trhy na konci týždňa opäť klesli. Dôvodom bol negatívny vývoj na Wall Street.



Hlavný nemecký index Dax sa v piatok oslabil o 0,47 % a uzavrel na 9525,77 bodu. Za celý uplynulý týždeň si pohoršil o niečo viac ako o 1 %. Od začiatku pádu akcií vo februári stratil okolo 30 %.



Kľúčový francúzsky index CAC 40 v piatok klesol o 1,57 % na 4154,58 bodu, taliansky FTSE MIB o 2,67 % na 16.384,35 bodu a britský FTSE 100 o 1,18 % na 5415,50 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,95 % na 2662,99 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,97 % na 309,06 bodu.



Podvečer sa v negatívnom pásme pohybovala aj newyorská burza. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.39 h SELČ nachádzal s mínusom 377,37 bodu alebo 1,76 % na úrovni 21.036,07 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,99 % na 2476,73 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,73 % na 7357,47 bodu.



"Trh práce v USA bol už v marci pod vplyvom pandémie koronavírusu a uzavretia ekonomiky," uviedol analytik krajinskej banky Helaba Ralf Umlauf. Správa amerického ministerstva práce ukázala prvé a výrazné zníženie pracovných miest od roku 2010. Navyše je jasné, že situácia na trhu práce v USA sa bude ďalej zhoršovať, keďže aktuálna správa pokrýva obdobie do 12. marca, keď sa zatváranie ekonomiky ešte len začínalo.



Miera nezamestnanosti v USA v marci vyskočila na 4,4 % z 3,5 % vo februári. Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstvo v marci padol o 701.000. Ekonómovia počítali so znížením len o 100.000 a nárastom nezamestnanosti na 3,7 %.



Euro pokračovalo v piatok v poklese a podvečer sa predávalo po 1,0787 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok referenčný kurz na 1,0785 (vo štvrtok: 1,0906) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9272 (0,9169) eura.