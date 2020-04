Európske akcie v piatok vzrástli, Dax stúpol o 3,15 %

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 17. apríla (TASR) - Európske akciové trhy pokračovali na konci skráteného veľkonočného týždňa v zotavovaní. Podporili ich nádeje na zastavenie pandémie nového koronavírusu rovnako ako signály, že viaceré európske krajiny pripravujú postupné zmierňovania reštrikcií. Okrem toho americký prezident Donald Trump v noci na piatok predstavil svoj trojfázový plán návratu do normálu.



Hlavný nemecký index Dax si v piatok pripísal 3,15 % a uzavrel na 10.625,78 bodu, keď sa počas obchodovania nachádzal v pluse o vyše 4 %. Za celý uplynulý týždeň si polepšil o 0,58 %. Od začiatku koronakrízy do polovice marca Dax padol zhruba o 40 % až na 8255 bodov, odvtedy sa však už výrazne zotavil. Experti sa sporia, či je toto už definitívny obrat.



Analytik maklérskej spoločnosti Oanda Jeffrey Halley uviedol, že náladu na trhoch zlepšili správy, ktoré podporujú nádeje v boji s pandémiou, ako napríklad špekulácie o potenciálnom účinnom lieku.



Kľúčový francúzsky index CAC 40 v piatok vzrástol o 3,42 % na 4499,01 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,71 % na 17.055,47 bodu a britský FTSE 100 o 2,82 % na 5786,96 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 2,70 % na 2888,30 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 2,63 % na 333,47 bodu.



Euro pokračovalo v piatok v oslabovaní. Európska centrálna banka (ECB) stanovila referenčný kurz na 1,0860 (vo štvrtok: 1,0888) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9208 (0,9184) eura.



Podvečer sa v pozitívnom pásme pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.59 h SELČ nachádzal s plusom 458,62 bodu alebo 1,95 % na 23.996,30 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,76 % na 2848,94 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,73 % na 8594,40 bodu.