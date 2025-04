Európske akcie v pondelok ráno vzrástli

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 14. apríla (TASR) - Európske akciové indexy v pondelok ráno vzrástli vďaka rozhodnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa vyňať elektroniku z tzv. recipročných ciel. Ale neistota pretrváva. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Európske akciové indexy v pondelok posilnili a začali nový týždeň pozitívne. Hlavný nemecký akciový index DAX do 9.05 h SELČ vzrástol o 2,1 %, francúzsky CAC 40 sa zvýšil o 2 % a hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 o 1,5 %. Paneurópsky index Stoxx 600 si pripísal 1,4 %.



Trump oslobodil smartfóny, počítače a ďalšie elektronické zariadenia a komponenty od recipročných ciel. Tento krok nasledoval po tom, ako americký prezident minulý týždeň zvýšil clá pre dovoz z Číny na 145 %. Hrozilo, že to tvrdo zasiahne technologických gigantov, ako je Apple, vzhľadom na dôležitosť Číny v jeho dodávateľskom reťazci.



Európske akciové trhy z tohto kroku ťažia, pričom investori špekulujú, že Trumpova colná vojna môže byť nakoniec miernejšia.



V podnikovom sektore európske technologické akcie vrátane akcií ASML a SAP zaznamenali výrazné zisky po tom, čo USA udelili výnimky z ciel na elektroniku.



Ale neistota pretrváva, pričom Trump cez víkend povedal, že ide len o dočasné opatrenie a na budúci týždeň plánuje oznámiť samostatné clá na elektroniku, ktoré by mohli zahŕňať aj polovodiče. Pripomenul tiež, že na dovoz elektroniky z Číny sa stále vzťahuje clo vo výške 20 %, ktoré zaviedol v marci.



V Európe je v pondelok k dispozícii málo ekonomických údajov na posúdenie. Pozornosť trhov sa tak upiera na blížiace sa zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB) koncom tohto týždňa, pričom jej predstavitelia musia vziať do úvahy obnovené ekonomické tlaky v dôsledku napätia v obchode a silnejšieho eura.



Postoj ECB sa od jej marcového zasadnutia podľa analytikov ING pravdepodobne zmenil.