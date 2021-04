Európske akcie v utorok na začiatku obchodovania vzrástli

Londýn 6. apríla (TASR) - Hlavné európske akciové trhy vzrástli v utorok na začiatku obchodovania po dlhom veľkonočnom víkende, pričom európsky referenčný akciový index dosiahol rekordné maximum. Zotavil sa tak zo strát spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19, keďže investori stavili na rýchle oživenie globálnej ekonomiky vďaka stimulom a očkovaniu.



Európsky referenčný akciový index STOXX 600 v utorok vzrástol o 0,8 % na 435,7 bodu. To je zároveň o 60 % viac ako jeho minuloročné minimum, pričom zároveň prekonal svoje doterajšie historické maximum 433,90 bodu.



Aj londýnsky referenčný index FTSE 100 v utorok po začiatku obchodovania stúpol, a to o 1,1 % na 6810,47 bodu, frankfurtský index DAX 30 vzrástol o 0,8 % na 15.223,24 bodu a parížsky CAC 40 sa zvýšil o 0,4 % na 6129,53 bodu.



Analytik spoločnosti Interactive Investor Richard Hunter v tejto súvislosti uviedol, že dnešný deň je prvou šancou pre európske trhy zareagovať na čerstvú vlnu optimizmu po predĺženom víkende a tiež na pravdepodobnosť, že zotavovanie ekonomík vo svete naberie tempo, zvlášť v prípade ekonomiky USA.



Wall Street už piatok (2.4.) a v pondelok (5.4.) zaznamenala rekordné zisky po tom, ako najnovšie údaje ukázali, že v minulom mesiaci americká ekonomika vytvorila oveľa viac pracovných miest, ako sa očakávalo. To posilňuje vyhliadky na jej silné oživenie.