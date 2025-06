Európske akcie zažívajú silný rast po rokoch zaostávania za USA

Bratislava 5. júna (TASR) - Európske akciové trhy po niekoľkých rokoch zaostávania za USA zažívajú silný rast. Až osem z desiatich najúspešnejších akciových indexov sveta pochádza z Európy, pričom výrazne prekonali výsledky amerických indexov. Informovali o tom vo štvrtok odborníci zo spoločnosti Across Private Investments. Európa sa tak podľa nich môže stať vďaka rastovému potenciálu bezpečnejšou voľbou pre investorov.



„Európske akciové trhy zaznamenali v posledných mesiacoch výrazný rast, ktorý prekvapil viacerých analytikov aj investorov. Európske indexy dosahujú nové maximá a región profituje z obnoveného investičného záujmu, ktorý je výsledkom kombinácie nižšej inflácie, očakávaného zníženia úrokových sadzieb a naštrbenia dôvery v USA. Americké akciové indexy totiž doplácajú na politiku Donalda Trumpa a reflektujú aj na hroziacu recesiu v USA a fiškálny deficit,“ priblížil analytik spoločnosti Dominik Hapl.



Trump podľa neho poškodil reputáciu USA natoľko, že časť investorov po nadpriemerne rastovej dekáde amerických akcií zvažuje vyššiu diverzifikáciu a presúvajú časť kapitálu aj do Európy.



Paneurópsky index Stoxx Europe 600 zaznamenal tento rok významný náskok oproti americkému S&P 500, pričom rozdiel vo výkonnosti dosiahol už takmer 10 percentuálnych bodov, vyčíslili odborníci. Nemecký index DAX si pripísal viac než 21 %. Medzi lídrami by však nemalo byť len Nemecko, ale aj takzvané periférne trhy ako Španielsko, Taliansko, Portugalsko či Írsko.



Ak bude výkon európskych akcií pretrvávať, región bude lákať globálnych investorov čoraz viac. To mali potvrdiť aj analytici UBS Group AG, ktorí v nedávnej správe uviedli, že v priebehu najbližších piatich rokov by mohlo dôjsť k presunu až 1,2 bilióna eur z amerických do európskych akcií, najmä v dôsledku obáv z rastúceho fiškálneho deficitu USA a slabnúcej dôvery investorov po znížení amerického kreditného ratingu.



„Európa bola dlhodobo podhodnotená, no teraz sa na ňu investori opäť obracajú ako na relatívne bezpečný a výnosný región, najmä v porovnaní s neistotou a nepredvídateľnosťou na americkom alebo čínskom trhu. Donald Trump a jeho politika prinášajú chaos nielen do podnikateľského prostredia, ale aj na investičné trhy, čo sa tiež čiastočne podpisuje pod rast akciových indexov v Európe,” uzavrel Hapl.