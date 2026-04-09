Európske akcie zlacneli pre krehkosť prímeria medzi USA a Iránom
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. apríla (TASR) - Európske akciové trhy vo štvrtok uzavreli výrazne nižšie. Okresali tak zisky z predošlého dňa, keďže krehkosť prímeria medzi USA a Iránom schladila nádeje na nižšie ceny energií v blízkej budúcnosti. Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 0,6 % na 5878 bodov a paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 0,4 % na 611 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Irán vyhlásil, že USA porušili dohodu o prímerí, čo prehĺbilo obavy, že deeskalácia môže byť len dočasná. To by zachovalo súčasný rast cien ropy a plynu, keďže Teherán naďalej ohrozuje tankery v Perzskom zálive.
Na akcie bánk negatívne pôsobil rast výnosov z dlhopisov. Finančné ústavy Santander, BBVA a Nordea si odpísali zhodne po 1,5 %. Opätovné zdraženie zemného plynu poškodilo akcie energeticky náročných priemyselných gigantov. Akcie výrobcu lietadiel Airbus a priemyselného konglomerátu Siemens stratili viac ako 2 %. Z rastu cien ropy však profitovali výrobcovia energie, pričom spoločnosti Eni a TotalEnergies vzrástli o viac ako 3 %.
