Európske akciové indexy klesajú po zavedení recipročných ciel v USA

Londýn/Paríž/Frankfurt nad Mohanom 9. apríla (TASR) - Európske akciové indexy v stredu klesli, keď vstúpili do platnosti rozsiahle recipročné clá USA pre jednotlivé krajiny, čo zvýšilo neistotu týkajúcu sa vývoja globálnej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Hlavný nemecký akciový index DAX klesol do 9.05 h SELČ o 2 %, francúzsky CAC 40 sa znížil o 2,5 % a hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 o 2,1 %.



V utorok (8. 4.) pritom hlavné európske indexy vzrástli po sérii prudkých strát, ale tento optimizmus sa rýchlo vytratil, keď vstúpili do platnosti recipročné clá prezidenta USA Donalda Trumpa pre hlavných obchodných partnerov Washingtonu.



Okrem toho Trump splnil svoju hrozbu a zvýšil clá pre Čínu o 50 % na 104 %, keďže Pekingu nezrušil svoje odvetné clá na dovoz z USA. To znamená dramatickú eskaláciu obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.



Recipročné clá voči ostatným veľkým ekonomikám zahŕňajú clo vo výške 20 % pre Európsku úniu (EÚ), 24 % pre Japonsko, 46 % pre Vietnamu, 25 % pre Južnú Kóreu a 32 % pre Taiwan.



Trump v utorok neskoro večer naznačil tiež, že USA čoskoro oznámia „veľmi významné clo na liečivá“, čo je krok, ktorý by mohol tvrdo zasiahnuť niektoré z najväčších európskych farmaceutických spoločností.



Investori majú obavy z dôsledkov týchto ciel a odvetných opatrení amerických obchodných partnerov a ich vplyvu na ekonomickú aktivitu, čo by mohlo mať za následok globálnu recesiu, zatiaľ čo inflačné tlaky sa opäť zvýšia.



Ceny ropy medzitým v stredu klesli na najnižšiu úroveň za viac ako štyri roky. Ropa stratila približne pätinu svojej hodnoty, odkedy Trump 2. apríla oznámil vyššie clá pre obchodných partnerov USA.