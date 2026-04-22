Európske akciové indexy klesli už tretí deň v rade
Frankfurt nad Mohanom 22. apríla (TASR) - Európske akciové trhy sa v stredu už tretí deň v rade oslabili pre vyššie ceny energií v dôsledku geopolitického napätia na Blízkom východe. Paneurópsky index Stoxx 600 klesol o 0,3 % na úroveň 614 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pohoršil o 0,5 % na 5900 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny ropy a plynu vzrástli po tom, ako Irán zadržal obchodné plavidlá v blízkosti Hormuzského prielivu. Opatrnosť spotrebiteľov negatívne vplývala na akcie firiem vyrábajúcich tovary, ktoré nepatria k základným potrebám. Akcie francúzskeho výrobcu luxusných tovarov LVMH a nemeckej firmy Adidas, ktorá vyrába športové potreby, sa oslabili o 2,5 %.
Vyššie náklady na energie negatívne ovplyvnili aj spoločnosť Safran podnikajúcu v oblasti leteckej techniky a výrobcu lietadiel Airbus. Firma Safran si odpísala 3,5 % a Airbus stratil 2,5 %. Spoločnosť Deutsche Telekom zlacnela o 4,6 % pre možnú fúziu s americkou T-Mobile. Podnik Siemens Energy však po zverejnení silných výsledkov zdražel o 7,1 %.
