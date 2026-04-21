Európske akciové indexy sa v utorok prudko oslabili
Tvrdé vyjadrenia z oboch strán utlmili nádeje na ďalšiu deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 21. apríla (TASR) - Európske akciové trhy v utorok uzavreli so stratami napriek tomu, že v úvode obchodovania rástli. Dôvodom prudkého oslabenia boli rastúce pochybnosti o tom, či USA a Irán dokážu dosiahnuť dohodu, ktorá by obnovila export energií z krajín Perzského zálivu. Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 0,8 % na 616 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 0,7 % na 5939 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Tvrdé vyjadrenia z oboch strán utlmili nádeje na ďalšiu deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Ceny ropy a zemného plynu sa v Európe zvýšili, čo ovplyvnilo výhľad marží priemyselných firiem.
Akcie spoločnosti Safran podnikajúcej v oblasti leteckej techniky, akcie zbrojovky Rheinmetall a akcie výrobcu lietadiel Airbus zlacneli o 3 až 7 %. Rast výnosov zo štátnych dlhopisov negatívne zapôsobil na banky. Peňažné ústavy UniCredit, Santander a BBVA oslabili zhodne o približne 2 %. Klesli aj akcie francúzskej kozmetickej firmy L’Oréal, a to o 1,5 %.
