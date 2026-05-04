< sekcia Ekonomika
Európske akciové indexy sa výrazne oslabili
Akcie finančných spoločností Santander, BBVA a Allianz klesli o 3 až 5 % pre očakávané vyššie náklady na úvery.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. mája (TASR) - Európske akciové trhy v pondelok prudko klesli, keďže konflikt medzi USA a Iránom predlžuje energetickú krízu, ktorá ohrozuje európske ekonomiky. Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 1 % na úroveň 605 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pohoršil o 2 % na 5770 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Irán vyhlásil, že zasiahol americké vojenské plavidlá raketami a odpálil drony na Spojené arabské emiráty, hoci USA uviedli, že úspešne eskortovali obchodné lode z Perzského zálivu. Eskalácia vyvolala nový rast cien ropy, čo v eurozóne zvýšilo výnosy zo štátnych dlhopisov pre predpoklad, že Európska centrálna banka na budúci mesiac zvýši úroky.
Akcie finančných spoločností Santander, BBVA a Allianz klesli o 3 až 5 % pre očakávané vyššie náklady na úvery. Drahšie energie poškodili priemyselný a technologický sektor a firmy Schneider a ASML klesli o 3 %. Zároveň akcie automobiliek Mercedes Benz, BMW a Volkswagen zlacneli o približne 3 % v reakcii na to, že americký prezident Donald Trump ohlásil zvýšenie ciel na autá vyrábané v Európskej únii na úroveň 25 %.
Irán vyhlásil, že zasiahol americké vojenské plavidlá raketami a odpálil drony na Spojené arabské emiráty, hoci USA uviedli, že úspešne eskortovali obchodné lode z Perzského zálivu. Eskalácia vyvolala nový rast cien ropy, čo v eurozóne zvýšilo výnosy zo štátnych dlhopisov pre predpoklad, že Európska centrálna banka na budúci mesiac zvýši úroky.
Akcie finančných spoločností Santander, BBVA a Allianz klesli o 3 až 5 % pre očakávané vyššie náklady na úvery. Drahšie energie poškodili priemyselný a technologický sektor a firmy Schneider a ASML klesli o 3 %. Zároveň akcie automobiliek Mercedes Benz, BMW a Volkswagen zlacneli o približne 3 % v reakcii na to, že americký prezident Donald Trump ohlásil zvýšenie ciel na autá vyrábané v Európskej únii na úroveň 25 %.