Európske akciové indexy si v pondelok prilepšili
Frankfurt nad Mohanom 18. mája (TASR) - Európske akciové trhy sa v pondelok posilnili. Zredukovali tak nedávne straty spôsobené tým, že investori vyhodnocovali vplyv terajších makroekonomických ťažkostí na projekcie firemných hospodárskych výsledkov. Paneurópsky index Stoxx 600 sa posilnil o 0,3 % na úroveň 609 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si prilepšil na 5832 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Patová situácia medzi USA a Iránom pokračovala počas celého víkendu a žiadna zo strán neprejavila nutnosť presadzovania otvorenia Hormuzského prielivu pre vývoz ropy a tovarov. V dôsledku toho sa na vysokej úrovni udržali ceny energií a výnosy európskych štátnych dlhopisov.
Akcie finančných spoločností Allianz, Nordea, AXA a Munich Re však stúpli o viac ako 1 %. Zlacneli akcie holandského výrobcu zariadení na výrobu moderných čipov ASML, a to o 3,2 %. Ich pokles kopíroval prepad akcií globálnych spoločností podnikajúcich v oblasti infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
