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Európske akciové trhy opäť výrazne posilnili
Výrazné zisky zaznamenali aj spoločnosti ASML a Infineon, ktoré rovnako pôsobia v oblasti infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 11. novembra (TASR) - Európske akcie v stredu už tretí deň po sebe uzavreli s výrazným nárastom, k čomu prispeli silné výsledky v technologickom sektore. Index Euro STOXX 50 posilnil o 1 % na 6393 bodov a index STOXX Europe 600 vyskočil o 0,7 % na rekordnú úroveň 663,1 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Technologický sektor pokračoval v oživení po výpredaji z minulého týždňa vďaka pozitívnym výsledkom spoločnosti CoreWeave v USA, čo zmiernilo obavy trhu, že vysoká zadlženosť spoločností pôsobiacich v oblasti umelej inteligencie by mohla brániť ďalším investíciám v tomto odvetví. Akcie spoločnosti Siemens Energy posilnili po tom, čo vďaka prudkému nárastu dopytu po dátových centrách zvýšila svoj zisk v treťom štvrťroku a zároveň zlepšila celoročný výhľad. Výrazné zisky zaznamenali aj spoločnosti ASML a Infineon, ktoré rovnako pôsobia v oblasti infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
Technologický sektor pokračoval v oživení po výpredaji z minulého týždňa vďaka pozitívnym výsledkom spoločnosti CoreWeave v USA, čo zmiernilo obavy trhu, že vysoká zadlženosť spoločností pôsobiacich v oblasti umelej inteligencie by mohla brániť ďalším investíciám v tomto odvetví. Akcie spoločnosti Siemens Energy posilnili po tom, čo vďaka prudkému nárastu dopytu po dátových centrách zvýšila svoj zisk v treťom štvrťroku a zároveň zlepšila celoročný výhľad. Výrazné zisky zaznamenali aj spoločnosti ASML a Infineon, ktoré rovnako pôsobia v oblasti infraštruktúry pre umelú inteligenciu.