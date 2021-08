Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno/Londýn 12. augusta (TASR) - Európske akciové trhy pokračovali vo štvrtok v raste.



Na nové maximá sa dostali nemecký Dax aj paneurópsky index STOXX Europe 600 a na Wall Street stanovil nový rekord kľúčový index Dow Jones Industrial Average. Náladu na akciových trhoch podporila predovšetkým stredajšia (11. 8.) správa o vývoji inflácie v USA, ktorá znížila očakávania, že americká centrálna banka (Fed) začne čoskoro sprísňovať svoju extrémne uvoľnenú menovú politiku.



Hlavný nemecký index Dax pokračoval vo štvrtok v stanovovaní nových rekordov a priblížil sa k psychologicky dôležitej hranici 16.000 bodov. Dax sa počas obchodovania dostal až na 15.964.38 bodu. Nakoniec uzavrel so ziskom 0,70 % na 15.937,51 bodu.



Hlavný francúzsky index CAC 40 vo štvrtok vzrástol o 0,36 % na 6882,47 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,38 % na 26.557,84 bodu. Španielsky IBEX 35 takmer stagnoval, keď si pripísal 0,04 % a uzavrel na 8979,40 bodu. Britský FTSE 100 naopak klesol o 0,37 % na 7193,23 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stúpol o 0,48 % na 4226,33 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,11 % na 474,84 bodu, pričom počas obchodovania sa dostal na nové rekordné maximum 475,13 bodu.



Na Wall Street sa Dow Jones nachádzal o 18.22 h SELČ so stratou 0,17 % na 35.424,93 bodu, predtým sa však dostal na nové rekordné maximum 35.510,77 bodu. Širší index S&P 500 o 18.28 h SELČ bol s plusom 0,10 % na 4452,30 bodu a technologický index Nasdaq Composite so ziskom 0,13 % na 14.784,04 bodu.