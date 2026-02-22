< sekcia Ekonomika
Európske akciové trhy sa v piatok posilnili
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 0,84 % na 630,56 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,18 % na 6131,31 bodu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 22. februára (TASR) – Európske akciové trhy sa v piatok (20. 2.) posilnili. Investori reagovali pozitívne na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil podstatnú časť colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. Verdikt by totiž mohol zmierniť napätie v globálnom obchode a znížiť náklady pre firmy. TASR o tom informuje na základe správ DPA, CNBC a Bloomberg.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 0,84 % na 630,56 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,18 % na 6131,31 bodu. Za celý týždeň si oba indexy pripísali viac ako 2 %.
Kľúčový nemecký index DAX v piatok stúpol o 0,87 % na 25.260,69 bodu a za týždeň sa posilnil takmer o 1,5 %. DAX sa opäť blíži k rekordnému maximu z polovice januára (25.507 bodov).
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok vzrástol o 1,39 % na 8515,49 bodu a za celý týždeň si polepšil o 2,40 %. Taliansky FTSE MIB sa v piatok zvýšil o 1,48 % na 46.472,98 bodu, pričom za celý týždeň získal 2,3 %.
Náladu na európskych trhoch podporili aj solídne ekonomické údaje z eurozóny. Napriek rastu však investori zostávajú opatrní. Dôvodom sú pretrvávajúce geopolitické riziká, najmä možný americký útok na Irán a neistota okolo rokovaní o iránskom jadrovom programe.
Okrem toho investori predpokladajú, že Trump sa pokúsi nájsť iné právne možnosti, ako pokračovať vo svojej agresívnej colnej politike. Už skôr avizoval, že v prípade prehry pred súdom bude hľadať alternatívne mechanizmy.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 0,84 % na 630,56 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,18 % na 6131,31 bodu. Za celý týždeň si oba indexy pripísali viac ako 2 %.
Kľúčový nemecký index DAX v piatok stúpol o 0,87 % na 25.260,69 bodu a za týždeň sa posilnil takmer o 1,5 %. DAX sa opäť blíži k rekordnému maximu z polovice januára (25.507 bodov).
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok vzrástol o 1,39 % na 8515,49 bodu a za celý týždeň si polepšil o 2,40 %. Taliansky FTSE MIB sa v piatok zvýšil o 1,48 % na 46.472,98 bodu, pričom za celý týždeň získal 2,3 %.
Náladu na európskych trhoch podporili aj solídne ekonomické údaje z eurozóny. Napriek rastu však investori zostávajú opatrní. Dôvodom sú pretrvávajúce geopolitické riziká, najmä možný americký útok na Irán a neistota okolo rokovaní o iránskom jadrovom programe.
Okrem toho investori predpokladajú, že Trump sa pokúsi nájsť iné právne možnosti, ako pokračovať vo svojej agresívnej colnej politike. Už skôr avizoval, že v prípade prehry pred súdom bude hľadať alternatívne mechanizmy.