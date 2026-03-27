< sekcia Ekonomika
Európske akciové trhy sa v piatok prudko oslabili
Hlavným dôvodom je vplyv vojny v Iráne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Frankfurt nad Mohanom 27. marca (TASR) - Európske akciové trhy v piatok uzavreli výrazne nižšie. Pre vysoké ceny energií totiž naďalej pretrvávajú obavy zo stagflácie v európskych ekonomikách. Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 1,1 % na 5508 bodov a paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 0,9 % na 575 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Americký prezident Donald Trump síce uviedol, že predĺži pozastavenie útokov na iránske energetické zariadenia do 6. apríla, aby mal viac času na rokovania, ale vysoké ceny ropy už teraz tlačia infláciu nahor. Predbežné odhady zo Španielska ukázali, že medziročná inflácia v krajine v marci prudko vzrástla na 3,3 %, čiže sa dostala na najvyššiu úroveň od roku 2024. Oproti februáru sa španielske ceny zvýšili o 1 %, čo bol najprudší medzimesačný rast od roku 2022. Hlavným dôvodom je vplyv vojny v Iráne.
V piatok pokračovalo oslabovanie akcií bánk v reakcii na zvyšujúce sa výnosy zo štátnych dlhopisov. Akcie peňažných ústavov BBVA, UniCredit a Deutsche Bank klesli o 1,3 % až 2,5 %. Nedarilo sa ani priemyselným firmám. Nemecký koncern Siemens si odpísal 2,3 % a akcie francúzskej elektrotechnickej spoločnosti Schneider stratili 3,3 %.
