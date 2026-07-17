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Európske akciové trhy sa v piatok prudko oslabili

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Akcie spoločností zameraných na umelú inteligenciu na celom svete klesali pre pretrvávajúce obavy zo spomalenia výdavkov na infraštruktúru v tejto oblasti.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. júla (TASR) - Európske akciové trhy v piatok výrazne klesli. Kopírovali tak vývoj na globálnych trhoch, keďže investori sa naďalej odkláňali od obchodovania s akciami firiem, ktoré podnikajú v oblasti umelej inteligencie. Negatívne pôsobilo aj stupňovanie geopolitického napätia. Paneurópsky index Stoxx 600 klesol o 0,4 % na úroveň 641 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pohoršil o 1,1 % na 6229 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Akcie spoločností zameraných na umelú inteligenciu na celom svete klesali pre pretrvávajúce obavy zo spomalenia výdavkov na infraštruktúru v tejto oblasti. Napríklad akcie holandského výrobcu zariadení na výrobu moderných čipov ASML klesli o 3,9 %.

Inflačné riziká negatívne vplývali na hodnotu akcií bánk. Finančný ústav BBVA, Deutsche Bank a banka UniCredit sa oslabili zhodne o približne 2,5 %.
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