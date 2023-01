Európske akciové trhy sa v stredu posilnili

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 11. januára (TASR) - Európske akciové trhy sa uprostred týždňa posilnili. Investori totiž dúfajú, že nové údaje o vývoji inflácie v USA, ktoré budú zverejnené vo štvrtok (12. 1.), potvrdia spomaľovanie tempa rastu cien. To by podporilo očakávania, že vrchol úrokových sadzieb v USA je už blízko.



Kľúčový nemecký index Dax si v stredu polepšil o 1,17 % a uzavrel na 14.947,91 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 vzrástol o 0,80 % na 6924,19 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,72 % na 25.546,86 bodu, španielsky IBEX 35 o 0,16 % na 8726,30 bodu a britský FTSE 100 o 0,40 % na 7724,98 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 1,04 % na 4099,76 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,38 % na 447,41 bodu.



V pozitívnom pásme sa podvečer pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial sa o 19.40 h SEČ nachádzal so ziskom 192,75 bodu alebo 0,57 % na úrovni 33.896,85 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,77 % na 3949,44 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,26 % na 10.878,41 bodu.