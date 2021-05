Európske akciové trhy sa v utorok výrazne oslabili

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 11. mája (TASR) - Európske akciové trhy sa v utorok prudko oslabili. Dôvodom sú rastúce obavy z inflácie v USA.



Kľúčový nemecký index Dax padol o 1,82 % a uzavrel na 15.119,75 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 1,86 % na 6267,39 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,64 % na 24.396,01 bodu, španielsky IBEX 35 o 1,72 % na 8987,20 bodu a britský FTSE 100 o 2,47 % na 6947,99 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 1,92 % na 3946,06 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 1,97 % na 436,61 bodu.



V stredu (12. 5.) sa očakáva správa o aprílovom vývoji spotrebiteľských cien v USA. Alan Levenson, ekonóm spoločnosti T. Rowe Price, počíta, že inflácia sa zrýchlila a v máji by mohla dosiahnuť dočasný vrchol. To by však nemalo mať vplyv na nastavenie menovej politiky v USA. Americká centrálna banka (Fed) totiž počíta s dočasným zvýšením tempa rastu cien.



Investori sa obávajú, že ak inflácia zostane na vysokých úrovniach dlhší čas, Fed sprísni menovú politiku, čo by zdražilo financovanie firiem a zvýšilo atraktivitu dlhopisov ako alternatívy k akciám.



Podvečer sa hlboko v negatívnom pásme pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.12 h SELČ nachádzal s mínusom 1,44 % na 34.241.77 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,89 % na 4150,96 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,25 % na 13.368,23 bodu.