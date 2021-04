Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 29. apríla (TASR) - Európske akciové trhy sa vo štvrtok oslabili.



V Nemecku malo negatívny vplyv na vývoj na trhu prudké oslabenie automobilových titulov. Obchodníci jednohlasne poukazovali na aktuálny nedostatok čipov, pre ktorý automobilky obmedzujú výrobu. Kľúčový nemecký index počas obchodovania dočasne padol pod hranicu 15.100 bodov, nakoniec uzavrel so stratou 0,90 % na 15.154,20 bodu.



Inflácia v Nemecku sa v apríli zrýchlila na 2 %. Na dlhopisovom trhu vzrástli výnosy. Podľa analytika spoločnosti MB Fund Advisory Thiloa Müllera to však aktuálne nemá negatívny vplyv na akciový trh, skôr sa to považuje za dôkaz pokračujúceho zotavovania ekonomiky.



Hlavný francúzsky index CAC 40 vo štvrtok klesol o 0,07 % na 6302,57 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,74 % na 24.278,20 bodu a britský FTSE 100 o 0,03 % na 6961,48 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,45 % na 3996,90 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,26 % na 438,77 bodu.



Wall Street nemala podvečer jasné smerovanie. Tesne po otvorení sa širší index S&P 500 po otvorení dostal až na 4218,78 bodu, o 18.46 h SELČ sa nachádzal s plusom 0,16 % na 4190,23 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average bol o 18.47 h SELČ so ziskom 0,18 % na 33.879,68 bodu. Technologický Nasdaq Composite, naopak, strácal 0,30 %.