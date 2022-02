Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 17. februára (TASR) - Európske akciové trhy sa vo štvrtok oslabili. Príčinou je nárast geopolitického napätia týkajúceho sa Ukrajiny.



Kľúčový nemecký index Dax vo štvrtok stratil 0,67 % a uzavrel na 15.267,63 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 0,26 % na 6946,82 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,11 % na 26.669,27 bodu, španielsky IBEX 35 o 0,76 % na 8671,10 bodu a britský FTSE 100 o 0,87 % na 7537,37 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,58 % na 4113,19 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,69 % na 464,55 bodu.



Podvečer sa v negatívnom pásme pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.31 h SEČ nachádzal so stratou 1,06 % na 34.565,14 bodu. Širší S&P 500 klesol o 1,21 % na 4420,85 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,69 % na 13.885,29 bodu.



Nervozita na trhoch výrazne vzrástla popoludní. Dôvodom boli obavy z útoku Ruska na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden označil nebezpečenstvo invázie za "veľmi vysoké". Podľa neho by sa útok mohol uskutočniť v najbližších dňoch.



Spoločná európska mena sa vo štvrtok oslabila. Európska centrálna banka stanovila popoludní jej kurz na 1,1370 (v stredu: 1,1372) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8795 (0,8794) eura.