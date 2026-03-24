< sekcia Ekonomika
Európske akciové trhy si v utorok prilepšili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 24. marca (TASR) - Európske akciové indexy v utorok uzavreli prevažne vyššie. Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 0,2 % na 5585 bodov a paneurópsky index Stoxx 600 sa posilnil o 0,5 % na 579 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K firmám, ktorých akcie dosiahli najsilnejšie výkony, patril holandský výrobca zariadení na výrobu čipov ASML. Akcie firmy stúpli po tom, ako juhokórejská spoločnosť SK Hynix oznámila plány objednať si od ASML litografické zariadenia v hodnote 8 miliárd USD (6,91 miliardy eur). Prilepšili si aj akcie firiem vyrábajúcich chemikálie. Spoločnosť BASF stúpla o 4 %.
Klesli však akcie bánk pre zhoršujúci sa výhľad inflácie. Najväčšia škandinávska banka Nordea si odpísala 2,4 % a holandský finančný ústav ING stratil 1,4 %. Negatívne na trh pôsobilo pokračujúce zdražovanie ropy pre vojnu v Iráne a správa o spomalení rastu súkromnej aktivity v eurozóne.
(1 EUR = 1,1572 USD)
