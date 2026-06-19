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Európske akciové trhy ustúpili z rekordov

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Negatívne na trhy vplývalo, že Irán odložil začiatok rokovaní s USA o svojom jadrovom programe a vojne.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. júna (TASR) - Európske akciové indexy v piatok ustúpili z rekordných úrovní, keďže sa zastavilo znižovanie výnosov zo štátnych dlhopisov. Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 0,3 % na 6302 bodov. Paneurópsky index Stoxx 600 si odpísal 0,2 % a uzavrel na úrovni 636 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Negatívne na trhy vplývalo, že Irán odložil začiatok rokovaní s USA o svojom jadrovom programe a vojne. Zastavila sa tak deeskalácia medzi oboma krajinami, ktorá znížila ceny energií. Napriek tomu plány na obnovenie obchodu cez Hormuzský prieliv pokročili a objavili sa správy, že cez neho prechádzajú ropné tankery.

Oslabili sa výrobcovia luxusných tovarov, pričom akcie firiem LVMH, Hermes a Ferrari stratili 2,3 % až 2,5 %. Klesli aj technologické akcie. Spoločnosť ASML si odpísala 1 %. Nemeckí výrobcovia automobilov sa mierne zotavili.

Za celý týždeň index EuroStoxx 50 vzrástol o 1,9 % a index Stoxx 600 si polepšil o 0,4 %.
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