Pondelok 1. jún 2026
Európske akciové trhy v pondelok klesli

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 1. júna (TASR) - Európske akciové trhy sa v pondelok oslabili napriek tomu, že v úvode obchodovania sa im darilo. Dôvodom poklesu bolo to, že sa nedarí dosiahnuť dohodu medzi USA a Iránom, čo zhoršilo výhľad globálnych dodávok energií. Paneurópsky index Stoxx 600 klesol o 0,9 % na úroveň 620 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pohoršil o 0,5 % na 6023 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Oficiálne iránske médiá uviedli, že Teherán zastaví rokovania s USA a predĺži blokádu Hormuzského prielivu pre izraelské útoky na Libanon. Ceny energií prudko vzrástli a výnosy štátnych dlhopisov v eurozóne sa výrazne zvýšili.

Akcie banky Intesa Sanpaolo a poisťovne Allianz klesli zhodne o 1,8 % pre rast výnosov z vládnych dlhopisov. Akcie spoločností Airbus, Safran a Siemens Energy sa oslabili v dôsledku vyšších nákladov na energie. Akcie firmy SAP však vzrástli o 8 %, čím kopírovali rast amerických softvérových gigantov po tom, ako spoločnosť Nvidia oznámila, že bude vyrábať čipy pre osobné počítače.
