Európske akciové trhy zamierili nadol pre neisté výsledky volieb v USA

Londýn 4. novembra (TASR) - Európske akciové trhy v stredu na začiatku obchodovania zamierili nadol v reakcii na neistotu v súvislosti s americkými prezidentskými voľbami. Súčasný prezident Donald Trump, ktorý sa snaží o znovuzvolenie, totiž vyhlásil, že ak nevyhrá, pôjde aj na Najvyšší súd, aby spochybnil počet hlasov.



Londýnsky referenčný index FTSE 100 v stredu po začiatku obchodovania v Európe klesol o 0,6 % na 5750,88 bodu.



V eurozóne sa frankfurtský index DAX 30 znížil o 1,6 % na 11.900,66 bodu a parížsky CAC 40 klesol o 0,9 % na 4761,83 bodu.



A zatiaľ čo akciové trhy si pripisujú straty, dolár a dlhopisy v stredu rástli, keď sa ukázalo, že výsledky amerických prezidentských volieb by mohli byť oveľa tesnejšie, ako naznačovali prieskumy. To by mohlo znamenať, že výsledky nebudú známe aj niekoľko dní. Demokratický kandidát Joe Biden vyhlásil, že je stále optimistický, pokiaľ ide o víťazstvo, a vyzval na sčítanie všetkých hlasov bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať.



Prezident Donald Trump na to reagoval slovami, že zvíťazil, a že „oni“ sa pokúšajú ukradnúť voľby bez poskytnutia dôkazov, a že v prípade potreby pôjde na Najvyšší súd bojovať za svoju výhru.



Investori spočiatku stavili na to, že prípadné víťazstvo demokratického kandidáta Bidena môže zmierniť politické riziká. Sľuboval tiež obrovské zvýšenie fiškálnych stimulov.



Nálada sa však rýchlo zmenila, keď Trump zvíťazil na Floride a v ďalších kľúčových štátoch, ako sú Texas a Ohio.



Voľby poslali americké akciové trhy na divokú jazdu, najskôr stúpali, potom klesali a opäť začali stúpať, keď výsledky naznačili, že voliči možno uprednostnia Trumpa.