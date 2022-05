Európske akciové trhy zmazali časť z výrazných pondelkových strát

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 3. mája (TASR) - Európske akciové trhy v utorok zmazali časť z výrazných strát zo začiatku týždňa. Podporil ich pozitívny vývoj na Wall Street.



Kľúčový nemecký index Dax si v utorok pripísal 0,72 % a uzavrel na 14.039,47 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 vzrástol o 0,79 % na 6476,18 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,61 % na 24.242,25 bodu, španielsky IBEX 35 o 1,83 % na 8590,20 bodu a britský FTSE 100 o 0,22 % na 7561,33 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 0,77 % na 3761,19 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,53 % na 446,20 bodu.



Investori teraz predovšetkým čakajú na stredajšie (4. 5.) rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Trh počíta s tým, že Fed v snahe o skrotenie inflácie zvýši svoj kľúčový úrok o 50 bázických bodov do pásma 0,75 % až 1 %. To by bolo prvé takéto razantné zvýšenie za 22 rokov. Tradične totiž kľúčová sadzba stúpa v krokoch o 25 bázických bodov.



V pondelok (2. 5.) výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA prvýkrát od decembra 2018 prekročili hranicu 3 %. V utorok ráno sa výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov nakrátko dostali nad 1 % a najvyššie od polovice roka 2015.



Euro sa podvečer predávalo po 1,0532 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila popoludní jeho kurz na 1,0556 (v pondelok: 1,0524) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9473 (0,9502) eura.