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Európske akciové trhy vzrástli na nové rekordné úrovne
Znížili sa aj očakávania, že Európska centrálna banka bude musieť tento rok zvýšiť úrokové sadzby.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) - Európske akciové trhy stúpli v stredu na nové rekordné úrovne. Pomohlo im zníženie inflačných rizík. Paneurópsky index Stoxx 600 vzrástol o 0,5 % na úroveň 639 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si prilepšil o 0,6 % na 6297 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výnosy štátnych dlhopisov opäť klesli v súvislosti s očakávaniami, že USA a Irán v piatok podpíšu dohodu o ukončení vojny, ktorá by obnovila obchod s energiami z Blízkeho východu. Znížili sa aj očakávania, že Európska centrálna banka bude musieť tento rok zvýšiť úrokové sadzby.
Akciové trhy nahor opäť viedli banky vďaka zlepšenému úverovému výhľadu. Finančné ústavy Santander, UniCredit a Deutsche Bank získali 2,5 %. Akcie nemeckej automobilky BMW však klesli o viac ako 6 % po tom, ako výrobca áut zhoršil svoje predikcie vzhľadom na zhoršujúce sa podmienky na čínskom trhu.
Výnosy štátnych dlhopisov opäť klesli v súvislosti s očakávaniami, že USA a Irán v piatok podpíšu dohodu o ukončení vojny, ktorá by obnovila obchod s energiami z Blízkeho východu. Znížili sa aj očakávania, že Európska centrálna banka bude musieť tento rok zvýšiť úrokové sadzby.
Akciové trhy nahor opäť viedli banky vďaka zlepšenému úverovému výhľadu. Finančné ústavy Santander, UniCredit a Deutsche Bank získali 2,5 %. Akcie nemeckej automobilky BMW však klesli o viac ako 6 % po tom, ako výrobca áut zhoršil svoje predikcie vzhľadom na zhoršujúce sa podmienky na čínskom trhu.