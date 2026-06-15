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Európske akciové trhy vzrástli na rekordné úrovne
Tento vývoj podporil akcie bánk vzhľadom na zlepšenie výhľadu úverovej aktivity.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - Európske akciové trhy stúpli v pondelok na rekordné úrovne po tom, ako sa USA a Irán dohodli na ukončení vojny. Paneurópsky index Stoxx 600 vzrástol o 0,3 % na úroveň 635 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si prilepšil o 0,8 % na 6236 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Správa o dohode medzi Washingtonom a Teheránom, ktorú by mali podpísať v piatok a údajne obnoví prepravu energií cez Hormuzský prieliv, znížila ceny ropy a výnosy z vládnych dlhopisov vo veľkých európskych ekonomikách. Finančné trhy začali rátať s menej výrazným zvyšovaním úrokov a teraz predpokladajú, že do konca roka bude iba jedno zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky aj zo strany Bank of England.
Tento vývoj podporil akcie bánk vzhľadom na zlepšenie výhľadu úverovej aktivity. Peňažné ústavy Santander, Deutsche Bank a BBVA si pripísali 3 % až 4,56 %. Akcie priemyselných firiem podporila perspektíva zlepšenia dopytu a zníženia nákladov na energie. Akcie spoločnosti Safran podnikajúcej v oblasti leteckej techniky zdraželi o 3,5 % a konglomerát Siemens vzrástol o 2,2 %.
Správa o dohode medzi Washingtonom a Teheránom, ktorú by mali podpísať v piatok a údajne obnoví prepravu energií cez Hormuzský prieliv, znížila ceny ropy a výnosy z vládnych dlhopisov vo veľkých európskych ekonomikách. Finančné trhy začali rátať s menej výrazným zvyšovaním úrokov a teraz predpokladajú, že do konca roka bude iba jedno zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky aj zo strany Bank of England.
Tento vývoj podporil akcie bánk vzhľadom na zlepšenie výhľadu úverovej aktivity. Peňažné ústavy Santander, Deutsche Bank a BBVA si pripísali 3 % až 4,56 %. Akcie priemyselných firiem podporila perspektíva zlepšenia dopytu a zníženia nákladov na energie. Akcie spoločnosti Safran podnikajúcej v oblasti leteckej techniky zdraželi o 3,5 % a konglomerát Siemens vzrástol o 2,2 %.