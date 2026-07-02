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Európske akciové trhy vzrástli na rekordné úrovne
Akcie na celom svete vzrástli po správe, že počet nových pracovných miest v USA okrem sektora poľnohospodárstva stúpol menej, ako sa očakávalo.
Autor TASR
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Frankfurt nad Mohanom 2. júla (TASR) - Európske akciové trhy stúpli vo štvrtok na rekordné maximá. Výhľad zlepšeného makroekonomického prostredia totiž poskytol širokú podporu európskemu korporátnemu sektoru. Paneurópsky index Stoxx 600 vzrástol o 1,4 % na úroveň 648 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si prilepšil o 1,2 % na 6355 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Akcie na celom svete vzrástli po správe, že počet nových pracovných miest v USA okrem sektora poľnohospodárstva stúpol menej, ako sa očakávalo. To obmedzilo naliehavosť sprísnenia menovej politiky amerického Federálneho rezervného systému. Zároveň slabšia inflácia v eurozóne podporila štátne dlhopisy v tomto bloku.
Talianska banka UniCredit sa posilnila o 4 % a nemecký finančný ústav Deutsche Bank si pripísal viac ako 5 %. Výhľad nižších úrokových sadzieb v USA pomohol výrobcom luxusných tovarov, spoločnosti Hermes a LVMH na parížskej burze získali viac ako 3 %. Akcie zbrojoviek tiež v celej Európe vzrástli a napríklad nemecký výrobca zbraní Rheinmetall stúpol o 6 %.
Akcie na celom svete vzrástli po správe, že počet nových pracovných miest v USA okrem sektora poľnohospodárstva stúpol menej, ako sa očakávalo. To obmedzilo naliehavosť sprísnenia menovej politiky amerického Federálneho rezervného systému. Zároveň slabšia inflácia v eurozóne podporila štátne dlhopisy v tomto bloku.
Talianska banka UniCredit sa posilnila o 4 % a nemecký finančný ústav Deutsche Bank si pripísal viac ako 5 %. Výhľad nižších úrokových sadzieb v USA pomohol výrobcom luxusných tovarov, spoločnosti Hermes a LVMH na parížskej burze získali viac ako 3 %. Akcie zbrojoviek tiež v celej Európe vzrástli a napríklad nemecký výrobca zbraní Rheinmetall stúpol o 6 %.