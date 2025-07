Európske automobilové združenie ACEA víta dohodu medzi EÚ a USA

Paríž 28. júla (TASR) – Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktorá predpokladá 15-percentné clo na európsky vývoz automobilov, znamená dôležitý krok smerom k zmierneniu intenzívnej neistoty, ktorá v posledných mesiacoch panovala v transatlantických obchodných vzťahoch, vyhlásila v pondelok Sigrid de Vriesová, generálna riaditeľka Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



ACEA tento vývoj „v zásade víta“, napriek tomu, že „USA si zachovajú vyššie clá na automobily a automobilové diely, čo bude mať naďalej negatívny vplyv nielen na priemysel v EÚ, ale aj v USA“, uviedla de Vriesová. Na základe dohody, ktorú v nedeľu (27. 7.) oznámili predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump, budú autá vyrobené v EÚ v USA podliehať 15-percentnému clu. Pred Trumpovým návratom do Bieleho domu Washington na európske automobily uplatňoval 2,5-percentné clo, ktoré postupne zvýšil na 27,5 %. V prípade krachu rokovaní hrozil Trump zavedením 30-percentného cla s účinnosťou od 1. augusta.



ACEA uviedlo, že dôkladne preskúma podrobnosti dohody, akonáhle budú k dispozícii, a posúdi ich vplyv na výrobu vozidiel v Európe. „Do budúcnosti by sa EÚ a USA mali zamerať na odstránenie prekážok v dôležitom transatlantickom obchode s automobilmi, čím sa vytvorí cesta pre silnejšie hospodárske väzby a spoločnú prosperitu,“ zdôraznila de Vriesová.