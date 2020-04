Európske banky budú čeliť nárastu zlyhaných úverov

Frankfurt nad Mohanom 22. apríla (TASR) - Európske banky by v nasledujúcich týždňoch mali začať zverejňovať výsledky za 1. kvartál. Analytici očakávajú, že budú musieť vyčleniť miliardy eur na potenciálne straty z úverov, pričom ich zisky budú nižšie v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Banky v regióne boli už pred krízou pod tlakom pre vysoké náklady, nízku návratnosť a požiadavky na obnovu zastaranej technológie.



Fúzie, ktoré by potenciálne mohli tieto problémy zmierniť, však sťažujú vnútroštátne bariéry.



Najväčšie americké banky, ktoré vykázali zisk minulý týždeň, si vyčlenili v 1. štvrťroku na úverové straty 25 miliárd USD (23 miliárd eur). To vyvoláva otázky, či ich budú nasledovať aj európske banky.



Talianska UniCredit je prvou významnou bankou v eurozóne, ktorá oznámila odpis z hodnoty úverov pre negatívny vplyv pandémie na ekonomiku.



Najväčšia talianska banka z hľadiska aktív uviedla, že v rámci výsledkov za 1. štvrťrok vyčlení bokom na straty z úverov približne 900 miliónov eur.



Analytici v uplynulých 30 dňoch revidovali svoje očakávania týkajúce sa rezerv na straty z úverov v roku 2020 v prípade najdôležitejších európskych bánk smerom nahor o takmer 130 %. A zároveň znížili viac ako 40 % svojich predpovedí celoročných ziskov v prípade globálnych bánk ako sú HSBC, BNP Paribas či Deutsche Bank.



Európske banky majú pritom nižšie zisky ako ich konkurenti z Wall Street, čo znamená, že majú aj menej priestoru na manévrovanie.



Na zraniteľnosť európskych bánk v súvislosti s tzv. koronakrízou upozornila tento týždeň ratingová agentúra Fitch. Oznámila, že uskutočnila 116 ratingových opatrení voči západoeurópskym bankám, ktorým vo väčšine prípadov zatiaľ revidovala len výhľad na negatívny.



Kvartálne príjmy európskych bánk pritom poskytnú iba čiastočný prehľad o tom, ako ich ovplyvňuje koronakríza, keďže blokády sa vo väčšine krajín eurozóny začali v marci, poslednom mesiaci 1. štvrťroka.



Ratingová agentúra S&P uviedla, že komentáre manažmentu „odhalia viac ako samotné výsledky“.



Očakáva sa, že talianske banky, ktoré stále zápasia s "dedičstvom" z predchádzajúcich recesií, začnú v 1. štvrťroku zvyšovať rezervy na straty z úverov, keďže ekonomika smeruje do recesie. Medzinárodný menový fond predpovedá talianskej ekonomike tento rok pokles o 9,1 %.



Práve talianske banky pritom spomedzi európskych veriteľov poskytujú najviac úverov malým a stredným podnikom. A tie zase najtvrdšie zasiahne dlhšie trvajúca blokáda, keďže situácia v Taliansku patrí v rámci Európy k jednej z najhorších.



Banka Morgan Stanley odhaduje, že v talianskych bankách by pre koronakrízu mohli v najbližších dvoch až troch rokoch stúpnuť objemy nesplácaných úverov o ďalších 60 - 80 miliárd eur.



Aj španielske banky podľa expertov zvýšia rezervy na zlé úvery. Analytici sa domnievajú, že takmer zastavenie španielskej ekonomiky pocítia banky najprv na hypotekárnych úveroch, ktoré tvoria približne 40 % ich úverových portfólií a na spotrebiteľských pôžičkách, ktoré tvoria 8 %.



Španielska centrálna banka začiatkom týždňa uviedla, že hospodárstvo závislé od cestovného ruchu sa môže tento rok zmenšiť až o 12,4 %, ak blokáda v súvislosti s koronavírusom potrvá 12 týždňov.



V prípade francúzskych bánk sa analytici domnievajú, že akékoľvek vyššie rezervy na straty z úverov budú „zvládnuteľné".



Deutsche Bank je jediným významným európskym veriteľom, ktorému analytici predpovedajú stratu za celý rok 2020, keďže prechádza nákladnou reštrukturalizáciou.