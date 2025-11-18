< sekcia Ekonomika
Európske banky čelia bezprecedentne vysokému riziku otrasov,varuje ECB
ECB už dlho upozorňuje banky v euroregióne, že čelia novej realite s častejšími šokmi, od ciel až po kybernetické útoky.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. novembra (TASR) - Banky v eurozóne sa musia pripraviť na bezprecedentné otrasy, ktoré spôsobia vážne problémy s ďalekosiahlymi dôsledkami pre finančné systémy. Uviedla to v utorok Európska centrálna banka (ECB), keď načrtla svoje priority v rámci dohľadu nad bankami na nasledujúce tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
ECB už dlho upozorňuje banky v euroregióne, že čelia novej realite s častejšími šokmi, od ciel až po kybernetické útoky. Musia byť tak pripravené na celý rad problémov bez toho, aby poznali presnú povahu ďalšej krízy.
To si vyžaduje zdravé kapitálové rezervy, modernú technologickú infraštruktúru, proaktívny manažment, ktorý je v súlade s finančnou realitou a pozornejší dohľad.
„Geopolitické napätie a meniace sa obchodné politiky, krízy súvisiace s klímou a prírodou, demografické zmeny a možné problémy s technológiami zhoršujú štrukturálne zraniteľnosti, v dôsledku čoho je pravdepodobnosť extrémnych, málo pravdepodobných udalostí bezprecedentne vysoká,“ uviedla ECB vo vyhlásení.
Posilnenie odolnosti bánk voči politickým rizikám a neistotám zostane preto najvyššou prioritou ECB v rámci dohľadu nad bankami, so zameraním na obozretné riskovanie a primeranú kapitalizáciu.
Vzhľadom na nepredvídateľnú povahu týchto rizík plánuje ECB vykonať reverzný stresový test, v ktorom určí úrovne vyčerpania kapitálu a každej banke povie, aby prišla so scenármi, ktoré by jej mohli spôsobiť problémy.
Zatiaľ sa však bankám darí. Sú odolné, ziskovosť je silná a kvalita aktív je stabilná, čiastočne vďaka stabilnému hospodárskemu rastu a stabilnej inflácii, uviedla ECB.
Celkové kapitálové požiadavky zostanú preto tento rok stabilné a nezáväzný „finančný vankúš“, nazývaný usmernenie pre 2. pilier, sa v skutočnosti zmierni.
Celkové požiadavky na vlastný kapitál Tier 1 (CET1) a usmernenie platné v roku 2026 zostanú stabilné na úrovni 11,2 %, spresnila ECB.
Je však nepravdepodobné, že by takéto priaznivé prostredie trvalo dlho, upozornila.
„Pretrvávajú významné riziká poklesu, najmä v dôsledku obchodného napätia medzi USA a Európskou úniou (EÚ) a širších geopolitických rizík, ktoré by mohli ovplyvniť sektory s vysokým objemom vývozu do Spojených štátov, ako je automobilový, chemický alebo farmaceutický priemysel, čo by mohlo spôsobiť pokles kvality aktív,“ poznamenala ECB.
Finančné trhy sú tiež náchylné na náhle korekcie, pričom centrálne banky varujú, že ceny aktív presne neodrážajú politické riziko, čo vedie k nadmernému ohodnoteniu.
ECB bude preto uprednostňovať obozretné riskovanie a spoľahlivé štandardy úverového upisovania, aby sa zabránilo hromadeniu budúcich nesplácaných úverov, dodala banka.
