Európske banky chcú, aby ich EÚ označila za strategický sektor

Frankfurt nad Mohanom 16. apríla (TASR) - Európske banky vyzývajú Európsku úniu (EÚ), aby ich označila za kriticky dôležitý "strategický" sektor. Upozornili pritom, že v stávke je ich konkurencieschopnosť a budúcnosť bloku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska banková federácia (EBF) vo svojej prezentácii predložila zoznam 45 politických odporúčaní pred júnovými eurovoľbami.



Prezident najsilnejšej bankovej lobby v regióne Christian Sewing už minulý rok naliehal, aby boli banky uznané za strategické. Sewing, generálny riaditeľ Deutsche Bank, ich pritom označil za "kľúčový faktor pre európsku suverenitu".



Teraz však banky prvýkrát aj oficiálne žiadajú o takýto štatút.



"Je nevyhnutné uznať životne dôležitú a strategickú úlohu bánk v transformácii Európy," povedal Sewing v predslove k 51-stranovej správe.



Napriek novému tlaku finančného sektora EÚ nezverejňuje zoznam sektorov, ktoré považuje za strategické.



Wim Mijs, generálny riaditeľ EBF, na brífingu s novinármi, na ktorom predstavil správu, povedal, že za uplynulých 20 rokov Európa "outsourcovala" svoju obranu do Spojených štátov, svoju energiu do Ruska a výrobu do Číny. To si podľa neho vyžaduje "tvrdý pohľad na strategické sektory regiónu".



Väčšina správy EBF sa týka regulácie a jej želania zefektívniť ju.



Banková regulácia prešla zásadnými zmenami po globálnej finančnej kríze, ktoré podľa regulátorov aj bankárov urobili toto odvetvie stabilnejším.



Banky však teraz čelia "nadmernej a prehnanej" legislatíve, ktorá ich ochromuje, uvádza sa v správe.



Lobby požaduje revíziu súčasnej regulácie, aby sa posúdilo, ako ovplyvňuje nielen stabilitu, ale aj konkurencieschopnosť a rast bánk.



Bankári už dlho upozorňujú na to, čo nazývajú nadmernou reguláciou. Eeurópski predstavitelia vrátane prezidentky Európskej centrálnej banky Christine Lagardovej však oponujú, že regulácia nesmie byť podkopávaná.



"Nežiadame o zníženie štandardov," povedal Mijs, podľa ktorého však regulácia, aj keď zavedená s dobrým úmyslom, veci príliš komplikuje.