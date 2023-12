Európske banky si dávajú pozor na pôžičky na komerčné nehnuteľnosti

Frankfurt nad Mohanom 13. decembra (TASR) - Veľký počet európskych bánk zaujal skeptický postoj k úverom na komerčné nehnuteľnosti. Uviedol to v stredu Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Polročný prieskum EBA zistil, že tri štvrtiny bánk plánujú znížiť alebo udržať svoju expozíciu voči takýmto dlžníkom na konštantnej úrovni. Viac ako 60 % bánk, ktoré sa zúčastnili prieskumu, tiež očakáva, že sa kvalita úverov na komerčné nehnuteľnosti zhorší, uviedol EBA.



Komerčné nehnuteľnosti sú jednou z tried aktív, ktoré najviac zasiahol rýchly nárast úrokových sadzieb. Developeri čelia tiež nižšiemu dopytu po kancelárskych priestoroch po pandémii ochorenia COCID-19.



Úrad EBA porovnal pokles v počte transakcií v tomto odvetví so situáciou počas finančnej krízy v roku 2008 a uviedol, že "cenové korekcie nabrali na tempe" v severských krajinách a v Nemecku.



Široké spomalenie ekonomík a prísnejšie úvery tak podľa EBA predstavujú ďalšie ťažkosti. Zadlžení investori by mohli byť prinútení predať nehnuteľnosti, čo by zvýšilo tlak na znižovanie cien aj riziká spojené s investíciami do nehnuteľností.



EBA s odvolaním sa na "neoficiálne dôkazy" uviedol, že banky zaznamenávajú zvýšený dopyt po úveroch zo strany dlžníkov komerčných nehnuteľností na splátky dlhu. "Je to aj preto, že refinancovanie dlhu prostredníctvom kapitálových trhov sa stalo náročným," uvádza sa v správe.



Európske banky mali v júli expozíciu vo výške 1,4 bilióna eur v komerčných nehnuteľnostiach podľa EBA. Pomery úverov k hodnote, čo je kľúčová metrika, ktorú veritelia používajú na určenie svojich potenciálnych strát, sú však "robustné" a poskytujú vankúš v prípade hlbšej korekcie.



EBA uviedol, že na jeho prieskume v auguste a septembri sa zúčastnilo 85 bánk.