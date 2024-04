Európske banky vraj v 2023 zaplatili Rusku na daniach vyše 800 mil.eur

Londýn 29. apríla (TASR) - Najväčšie európske banky, ktoré stále pôsobia v Rusku, zaplatili minulý rok Moskve na daniach viac ako 800 miliónov eur. Uviedol to v pondelok renomovaný hospodársky denník Financial Times (FT), podľa ktorého to názorne ukazuje, ako financujú vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa analýzy denníka bola táto suma štyrikrát vyššia než 200 miliónov eur v roku 2021. Viac ako polovicu z celkovej sumy zaplatila Raiffeisen Bank International, ktorá sa zaviazala, že predá alebo odčlení svoju ruskú dcérsku spoločnosť, no stále tak neurobila.



Noviny uviedli tiež, že sedem najväčších európskych bánk z hľadiska aktív v Rusku (Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo a OTP) vykázalo v roku 2023 kombinovaný zisk vyše 3 miliardy eur. To bolo trikrát viac ako v roku 2021. Čiastočne k tomu prispeli finančné prostriedky, ktoré si banky nemôžu vybrať.



Podľa FT dane z európskych bánk tvoria 0,4 % ruských neenergetických príjmov v roku 2024.