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Európske banky za 15 rokov zrušili takmer milión pracovných miest
Medzi rokmi 2010 a 2025 klesol počet zamestnancov v európskom bankovom sektore o 921.903 alebo o 30 % na 2,13 milióna.
Autor TASR
Rím 27. augusta (TASR) - Európske banky za posledných 15 rokov zrušili takmer milión pracovných miest. Medzi rokmi 2010 a 2025 klesol počet zamestnancov v európskom bankovom sektore o 921.903 alebo o 30 % na 2,13 milióna. Čísla zverejnil taliansky odborový zväz FABI, ktorý sa odvolal na údaje Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Tento vývoj poukazuje na rozsah zmien, ktorými predchádza bankový sektor v Európe, uviedol šéf FABI Lando Maria Sileoni pre štvrtkové vydanie denníka Sole 24 Ore. Fúzie a akvizície, technologická transformácia, digitalizácia a využívanie umelej inteligencie prispeli k rozsiahlej reštrukturalizácii odvetvia.
Zlomovým bodom, od ktorého sa v najdôležitejších európskych krajinách začali rozsiahle reštrukturalizácie, bola finančná kríza v roku 2008. Súbežne s poklesom počtu zamestnancov sa zmenšila aj sieť pobočiek. V celej Európe medzi rokmi 2010 a 2025 zaniklo viac ako 106.000 bankových pobočiek, čo predstavuje pokles o 46 %.
Tento vývoj poukazuje na rozsah zmien, ktorými predchádza bankový sektor v Európe, uviedol šéf FABI Lando Maria Sileoni pre štvrtkové vydanie denníka Sole 24 Ore. Fúzie a akvizície, technologická transformácia, digitalizácia a využívanie umelej inteligencie prispeli k rozsiahlej reštrukturalizácii odvetvia.
Zlomovým bodom, od ktorého sa v najdôležitejších európskych krajinách začali rozsiahle reštrukturalizácie, bola finančná kríza v roku 2008. Súbežne s poklesom počtu zamestnancov sa zmenšila aj sieť pobočiek. V celej Európe medzi rokmi 2010 a 2025 zaniklo viac ako 106.000 bankových pobočiek, čo predstavuje pokles o 46 %.