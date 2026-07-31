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Európske burzy majú za sebou ziskový júl
Za celý júl si Stoxx 600 polepšil o 1,16 % a EuroStoxx 50 o 0,5 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 31. júla (TASR) - Európske akcie uzavreli ziskový júl zmiešane. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok klesol o 0,12 % na 649,19 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 0,21 % na 6358,01 bodu. Za celý júl si Stoxx 600 polepšil o 1,16 % a EuroStoxx 50 o 0,5 %.
Kľúčový nemecký index DAX v piatok takmer stagnoval, keď sa zvýšil o 0,07 % na 25.629,24 bodu a počas dňa mu do rekordnej úrovne 25.900 bodov chýbalo necelých 10 bodov. Za celý týždeň si Dax pripísal 2,1 % a za celý júl 2,5 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 stúpol o 0,28 % na 8509,64 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,13 % na 52.172,53 bodu. CAC 40 sa za celý mesiac zvýšil o 1,3 % a FTSE MIB o necelé 1 %.
Negatívny vplyv na náladu na trhoch mal v piatok opätovný rast cien ropy v dôsledku pretrvávajúceho napätia na Blízkom východe. Naopak, pozitívnym impulzom bolo výrazné oživenie technologických akcií na svetových trhoch.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok klesol o 0,12 % na 649,19 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 0,21 % na 6358,01 bodu. Za celý júl si Stoxx 600 polepšil o 1,16 % a EuroStoxx 50 o 0,5 %.
Kľúčový nemecký index DAX v piatok takmer stagnoval, keď sa zvýšil o 0,07 % na 25.629,24 bodu a počas dňa mu do rekordnej úrovne 25.900 bodov chýbalo necelých 10 bodov. Za celý týždeň si Dax pripísal 2,1 % a za celý júl 2,5 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 stúpol o 0,28 % na 8509,64 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,13 % na 52.172,53 bodu. CAC 40 sa za celý mesiac zvýšil o 1,3 % a FTSE MIB o necelé 1 %.
Negatívny vplyv na náladu na trhoch mal v piatok opätovný rast cien ropy v dôsledku pretrvávajúceho napätia na Blízkom východe. Naopak, pozitívnym impulzom bolo výrazné oživenie technologických akcií na svetových trhoch.