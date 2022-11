Európske burzy sa v piatok prevažne posilnili

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 11. novembra (TASR) - Európske burzy prevažne nadviazali na konci týždňa na výrazné štvrtkové (10. 11.) posilnenie. Náladu na trhoch zlepšila správa, že inflácia v USA má svoj vrchol zrejme už za sebou. To by znamenalo, že americká centrálna banka (Fed) by mohla zvoľniť tempo sprísňovania menovej politiky. V piatok sa k tomu pridalo uvoľnenie protipandemických opatrení v Číne.



Kľúčový nemecký index Dax si v piatok pripísal 0,56 % a uzavrel na 14.224,86 bodu. Za celý uplynulý týždeň si polepšil o 5,7 %.



Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v piatok zvýšil o 0,58 % na 6594,62 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,25 % na 24.455,57 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stúpol o 0,57 % na 3868,50 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,09 % na 432,26 bodu. Naopak, španielsky IBEX 35 klesol o 0,43 % na 8098,10 bodu a britský FTSE 100 o 0,78 % na 7318,04 bodu.



Inflácia v USA v októbri klesla viac, než sa očakávalo. Medziročne spotrebiteľské ceny stúpli o 7,7 % po +8,2 % v septembri, pričom ekonómovia počítali s nárastom o 7,9 %. Investori teraz predpokladajú, že Fed v decembri spomalí svoje razantné tempo zvyšovania úrokových sadzieb.