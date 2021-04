Európske burzy uzavreli skrátený týždeň posilnením

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 1. apríla (TASR) - Európske akciové trhy podobne ako Wall Street pokračovali na Zelený štvrtok v raste. Kľúčový nemecký index Dax rovnako ako americký index prelomili psychologicky dôležité hranice a stanovili nové rekordy. Burzy podporilo oživenie technologických titulov spoločne s optimizmom týkajúcim sa globálneho zotavenia.



Dax sa vo štvrtok prvýkrát dostal nad 15.100 bodov. Obchodovanie pred veľkonočnými sviatkami uzavrel so ziskom 0,66 % na 15.107,17 bodu. Za celý skrátený týždeň si polepšil takmer o 2,5 %.



Hlavný francúzsky index CAC 40 vo štvrtok stúpol o 0,59 % na 6102,96 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,25 % na 24710 bodov a britský FTSE 100 o 0,35 % na 6737,30 bodu. Španielsky IBEX 35 v podstate stagnoval, keď sa oslabil o 0,03 % na 8577,60 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 0,68 % na 3945,96 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,61 % na 432,22 bodu.



Európske akciové trhy tiež podporili pozitívne makroekonomické údaje. Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v marci rekordne expandovala, ukázal prieskum spoločnosti IHS Markit.



Wall Street odštartovala nový mesiac pokračovaním v raste. Širší index S&P 500 prvýkrát pokoril psychologicky dôležitú hranicu 4000 bodov. Motorom posilňovania boli technologické tituly.



S&P 500 sa 18.26 h SELČ nachádzal so ziskom 0,97 % na 4011,36 bodu. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average bol o 18.41 h SELČ v pluse 0,47 % na 33.135,09 bodu. Technologický Nasdaq Composite sa zvýšil o 1,53 % na 13.449,96 bodu.



Americké akcie teda pokračujú v raste aj po solídnom marci. Podporuje ich plán investícií do infraštruktúry amerického prezidenta Joea Bidena, rovnako ako znovuotváranie ekonomiky. Niektorí analytici z Wall Street sa však obávajú, že zvýšenie firemnej dane, ktoré je súčasťou Bidenom navrhovaného balíka, môže predstavovať riziko pre zotavenie ziskov firiem a rast cien akcií.