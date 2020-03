Európske burzy v utorok po počiatočnom oživení pokračovali v poklese

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn/New York 10. marca (TASR) - Európske akciové trhy sa v utorok nedokázali zotaviť po čiernom pondelku (9. 3.). V pondelok padli európske akcie o vyše 7 %. Očakávaný stimulačný balík americkej vlády mierne upokojil len investorov na Wall Street a v Ázii. Európske trhy po počiatočnom oživení, keď napríklad nemecký hlavný index posilnil až o 4 %, prišli o svoje zisky a uzavreli nervózne obchodovanie v mínuse.



Dax v utorok klesol o 1,41 % a uzavrel na 10.475,49 bodu. V pondelok oslabil o 7,94 % a zaznamenal jeden z najhorších dní vo svojej viac ako 30-ročnej histórii. Jeho pondelkový pád bol najprudší od teroristických útokov z 11. septembra 2001.



Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v utorok znížil o 1,51 % na 4636,61 bodu, taliansky FTSE MIB o 3,28 % na 17.870,18 bodu a britský FTSE 100 o 0,09 % na 5960,23 bodu.



Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 1,66 % na 2910,02 bodu. Paneurópsky index STOXX Europe 600, ktorý zaznamenal v pondelok najhorší deň od finančnej krízy v roku 2018 a dostal sa do medvedieho teritória, stratil 1,14 % a uzavrel na 335,64 bodu.



Keď v pondelok padala aj Wall Street, americký prezident Donald Trump verbálne zareagoval tým, že prisľúbil zníženie daní a úvery pre malé firmy, čo by mohlo zmierniť dôsledky epidémie nového koronavírusu. Keďže však po slovách nenasledovali činy, vývoj na európskych burzách sa v utorok po počiatočnom zotavovaní otočil, uviedol analytik firmy CMC Markets UK David Madden.



Wall Street zaznamenala v pondelok najhorší deň od finančnej krízy. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol o viac ako 2000 bodov alebo takmer 7,8 %. V utorok všetky hlavné americké indexy otvorili obchodovanie výrazným nárastom. Neskôr však prišli o veľkú časť svojich ziskov a podvečer sa pohybovali v miernom pluse. O 19.02 h SEČ sa Dow Jones nachádzal so ziskom 0,44 % na 23.956,47 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,03 % na 2774,75 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,81 % na 8015,09 bodu.