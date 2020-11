Európske burzy vo štvrtok klesli, Dax stratil 1,24 %

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 12. novembra (TASR) - Európske akciové trhy vo štvrtok klesli. Investori vyberali zisky po raste v predchádzajúcich dňoch. Navyše počiatočný optimizmus, ktorý vyvolali správy o nádejnej vakcíne proti koronavírusu, sa začína vytrácať.



Kľúčový nemecký index Dax vo štvrtok stratil 1,24 % a uzavrel na 13.052,95 bodu. Od začiatku týždňa je však ešte stále v pluse o 4,6 %.



Hlavný francúzsky index CAC 40 vo štvrtok klesol o 1,52 % na 5362,57 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,83 % na 20.817,73 bodu a španielsky IBEX 35 o 0,87 % na 7726 bodov. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 1,13 % na 3428,20 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,88 % na 385,16 bodu.



"Investori si postupne začínajú uvedomovať, že bude ešte nejaký čas trvať, kým sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 plošne rozdistribuuje," uviedol analytik spoločnosti CMC Markets UK David Madden. To znamená, že pandémia sa dostane pod kontrolu najskôr o niekoľko mesiacov.



V negatívnom pásme sa vo štvrtok podvečer pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.30 h SEČ nachádzal so stratou 0,70 % na 29.190,81 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,34 % na 3560,42 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,22 % na 11.760,65 bodu.



Euro sa po zatvorení európskych búrz predávalo po 1,1814 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz na 1,1791 (v stredu: 1,1766) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8481 (0,8499) eura.