Európske burzy výrazne vzrástli, Dax stúpol takmer o 2 %

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 5. novembra (TASR) - Európske akciové trhy pokračovali vo štvrtok vo výraznom raste. Dôvodom je všeobecne pozitívna nálada na finančných trhoch po voľbách v USA.



Kľúčový nemecký index Dax si vo štvrtok pripísal 1,98 % a uzavrel na 12.568,09 bodu. Dax tak už takmer zmazal vysoké straty z uplynulého týždňa spôsobené novými reštrikciami prijatými na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Od piatkového (30. 10.) minima 11.450 bodov už získal vyše 1100 bodov.



Hlavný francúzsky index CAC 40 vo štvrtok stúpol o 1,24 % na 4983,99 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,93 % na 19.731,38 bodu a španielsky IBEX 35 o 2,10 % na 6924,20 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa posilnil o 1,72 % na 3215,56 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 1,05 % na 367,12 bodu.



Aj keď ešte stále nie je známy konečný výsledok prezidentských volieb v USA, nálada na trhoch je dobrá. O niečo lepšie vyhliadky má demokrat Joe Biden, ktorý aktuálne vedie pred úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom. Ešte sa však čaká na dopočítanie hlasov v niektorých štátoch, čo s konečnou platnosťou rozhodne o budúcom prezidentovi.



Hlavným dôvodom pozitívneho vývoja na trhoch sú očakávania, že republikáni si udržia väčšinu v Senáte. V takejto situácii nemajú investori problémy s Bidenom v Bielom dome, uviedol analytik brokerskej firmy Axi Milan Cutkovic. Takéto rozloženie síl by totiž znamenalo, že zvyšovanie daní alebo sprísňovanie regulácie je veľmi nepravdepodobné. Navyše v krátkom čase by sa mohli schváliť ďalšie fiškálne stimuly a v prípade Bidenovho víťazstva by sa zrejme tiež mohlo uvoľniť obchodné napätie medzi USA a Čínou. Z nárastu akciových trhov profitovalo aj euro.



Podvečer sa výrazne v pozitívnom pásme pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.10 h SEČ nachádzal s plusom 1,92 % na 28.383,54 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,96 % na 3510,94 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,44 % na 11.873,07 bodu.