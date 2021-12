Európske ceny elektriny pokračujú v raste

Berlín/Paríž 8. decembra (TASR) - Európska energetická kríza pokračuje. Európske ceny elektriny v stredu prudko vzrástli a dostali sa na nové rekordy, čo podporuje infláciu a zvyšuje účty miliónom domácností rovnako ako firmám v regióne.



Ceny elektriny s dodávkou v budúcom roku v stredu vyskočili v Nemecku o viac než 15 % a vo Francúzsku takmer o 14 %. Chladné počasie totiž núti európske elektrárne spaľovať viac plynu, uhlia, a dokonca aj ropy, aby vyrobili dostatok elektriny. Aktuálne vysoké ceny sa tiež prelievajú do kontraktov na dodávku v nasledujúcich rokoch, čo signalizuje, že energetická kríza môže trvať dlhšie, než mnohí predpokladajú.



Hlavný analytik švédskej elektrárenskej spoločnosti Jämtkraft Arne Bergvik upozornil, že zima sa ešte len začína. Jej chladný štart podľa neho spôsobí, že ceny energií zostanú vysoké aj počas zvyšku sezóny, keďže odpadá možnosť neskoršieho využitia zásob plynu alebo vodnej energie.



Krajiny po celom svete čelia nedostatku energie. Dôvodom je zotavovanie sa ekonomík z pandémie, čo výrazne podporilo dopyt. Ďalším faktorom sú dlhodobo nízke investície do fosílnych palív.



Nemecký kontrakt na elektrinu s dodávkou v budúcom roku, čo je referenčný európsky kontrakt, sa v stredu dostal až na 192 eur za megawatthodinu (MWh), pričom ekvivalentný francúzsky kontrakt vzrástol až na 222,75 eura, neskôr uzavrel mierne nižšie na 222,50 eura. Keďže elektrárne spaľujú viac fosílnych palív, stúpla aj cena emisných povoleniek na 90,75 eura za tonu, pričom sa predpokladá, že ich cena by do konca roka mohla vzrásť až na 100 eur za tonu. V stredu nakoniec uzavreli na 88,88 eura.