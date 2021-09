Európske ceny plynu a elektriny opäť vyskočili, obavy sa zväčšujú

Londýn/Brusel 30. septembra (TASR) - Európske ceny plynu a elektriny opäť vzrástli a dostali sa na nové rekordy, čo signalizuje, že nedostatok dodávok sa počas zimnej sezóny, ktorá sa začína v piatok (1. 10.), zrejme len zhorší.



Zásoby plynu, uhlia a vody na výrobu elektriny sú nízke a existuje len málo signálov, že situácia by sa v dohľadnom čase mohla zlepšiť, keďže dopyt sa prudko zotavuje po pandémiou spôsobenom prepade.



Dodávky ruského plynu smerujúce na nemecký terminál Mallnow opäť klesli a zmazali čiastočné stredajšie (29. 9.) zotavenie. Dodávky touto dôležitou tranzitnou cestou sú približne o tretinu nižšie, než boli ešte na začiatku týždňa. Európske elektrárne, ktoré by chceli nakúpiť viac uhlia z Ruska, čaká takisto sklamanie, keďže jeho export zrejme bude obmedzený.



Rozsah zníženia dodávok zastihol trh nepripravený v čase, keď krajiny začínajú čerpať plyn zo zásobníkov. Zásoby v Európe sú pre toto obdobie roka najnižšie za viac než desaťročie.



"Nečakali sme takéto ceny," uviedol viceprezident spoločnosti Equinor ASA Alex Grant na konferencii v Londýne. "V cenách je započítaná riziková prirážka za to, čo sa môže v budúcnosti stať, a toto riziko je stále veľmi závislé od dodávok plynu."



V stredu skončili ďalší traja britskí dodávatelia energií, čím celkový počet takých kolapsov za uplynulé dva mesiace stúpol na 10 a celkovo bude musieť v Británii vymeniť dodávateľov energií približne 1,7 milióna domácností.



Kontrakt na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na holandskej burze TTF, čo je referenčná európska cena pre plyn, vzrástla až o 6,1 % na 91,85 eura za megawatthodinu (MWh). V Nemecku vyskočila cena o 7,4 % na 126,50 eura za MWh. Na nový rekord sa dostal aj kontrakt na britskej burze.